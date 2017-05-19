Доллар подешевел к иене, готовится завершить неделю в минусе

Доллар снизился к иене в пятницу, готовясь завершить неделю в минусе из-за опасений о том, что политическая нестабильность в Вашингтоне приведет к задержке реализации экономических реформ, обещанных президентом США Дональдом Трампом.

К 8.23 доллар сбавил 0,1 процента до 111,40 иены после снижения до трехнедельного минимума 110,24 иены в четверг. За неделю доллар потерял около 1,7 процента к японской валюте, готовясь показать максимальное за месяц недельное снижение.

В центре внимания остаются проблемы администрации Трампа после вызвавшего противоречия увольнения директора ФБР Джеймса Коми, и это продолжит давить на доллар, сказали аналитики.

Трамп в четверг опроверг сговор с Россией в ходе предвыборной кампании и информацию о том, что он просил Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна.

Министерство юстиции США, столкнувшись с возросшим давлением со стороны Конгресса, в среду назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы-2016.

К корзине основных валют доллар сбавил 0,1 процента до 97,796.

Индекс доллара потерял почти 1,5 процента за неделю, готовясь показать максимальное недельное снижение с июля 2016 года.

Евро прибавил 0,1 процента до $1,1112, однако отошел от шестимесячного пика в $1,1174, достигнутого в четверг.