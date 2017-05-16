Евро достиг недельного пика в ожидании данных о ВВП, доллар в минусе

Евро коснулся недельного пика во вторник в преддверии выхода данных о ВВП еврозоны, тогда как доллар оказался под давлением из-за неожиданно слабых данных о промпроизводстве в США.

К 8.43 евро набрал 0,21 процента до $1,0998. Это максимальный показатель евро с 8 мая, когда единая европейская валюта достигла пика шести месяцев в $1,1024 по итогам президентских выборов во Франции.

Учитывая, что беспокойство о политических рисках в еврозоне ослабло после победы центриста Эммануэля Макрона над ультраправым кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен, на первый план вновь вышло будущее денежно-кредитной политики.

Инвесторы хотят понять, когда и как Европейский центральный банк сможет начать сворачивать программу количественного смягчения с учётом укрепления экономики еврозоны.

"Сейчас в приоритете находятся длинные позиции по евро в связи с вероятностью того, что ЕЦБ может обсудить возможность внести изменения в (денежно-кредитную) политику на июньском заседании", - сказал Синсуке Сато из Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Позднее во вторник динамику евро могут определить вторая оценка роста ВВП еврозоны в период с января по март и речь члена правления ЕЦБ Бенуа Кера.

Индекс доллара к корзине основных валют-соперников снизился на 0,18 процента до 98,732.

Валюта США подверглась давлению в понедельник, после того как Федеральный резервный банк сообщил, что его индекс делового климата, являющийся индикатором деловой активности в штате Нью-Йорк, неожиданно снизился в мае, впервые с октября оказавшись на отрицательной территории.

К иене доллар опустился на 0,3 процента до 113,44 иены, отойдя от достигнутого на прошлой неделе пика восьми недель в 114,38 иены.