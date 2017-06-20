Доллар укрепился к иене после "ястребиных" комментариев чиновника ФРС

Доллар достиг максимума более трех недель по отношению к японской иене во вторник, после того как слова влиятельного представителя ФРС о том, что инфляция в США должна ускориться наряду с зарплатами, усилили ожидания рынка относительно дальнейшего повышения процентных ставок.

Американская валюта в определенный момент торгов поднялась до отметки 111,775 иене, достигнув максимально высокого уровня с 26 мая. Таким образом, она прибавила около 2,7 процента после падения 14 июня до минимума почти двух месяцев 108,81.

К 9:00 доллар торговался около отметки 111,55 иены, на 0,1 процента выше уровня предыдущего закрытия.

Поддержку доллару в понедельник оказали слова главы Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильяма Дадли о том, что улучшение ситуации на рынке труда должно содействовать ускорению инфляции.

Это позволило уменьшить опасения некоторых инвесторов по поводу того, что неизменно низкий уровень инфляции может помешать дальнейшему повышению ставок Федрезерва в текущем году.

В отдельном заявлении в понедельник глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что американскому центробанку, возможно, стоит подождать до конца года, прежде чем принимать решение о том, следует ли снова повысить ставки.

По отношению к корзине из шести основных валют доллар в определенный момент торгов поднялся до отметки 97,609 пункта, максимального уровня с 30 мая. К этому времени он торговался вблизи 97,470 пункта.

Евро укрепился на 0,1 процента до $1,1159.

Фунт стерлингов стабилен около отметки $1,2738 в ожидании сегодняшних выступлений главы Банка Англии Марка Карни и министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда.

Чиновники, которые отвечают за вопросы британской экономики, как ожидаются, расскажут о планах предотвращения дальнейшего ухудшения перспектив роста ввиду начавшихся на этой неделе переговоров о выходе Великобритании из ЕС.