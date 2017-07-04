Нефть перешла к снижению, инвесторы следят за уровнем добычи в США

Цены на нефть немного снизились утром во вторник, прервав восьмидневное ралли, из-за опасений насчет роста добычи сырья в США.

К 9.58 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,32 процента до $49,52 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,96 за баррель, на 0,23 процента ниже предыдущего закрытия.

По прогнозам аналитиков BMI Research, цены на североморскую смесь в среднем будут находиться у отметки в $54 за баррель во второй половине текущего года, а в 2018 году поднимутся до $55 за баррель. Цены на американский сорт в среднем составят $51 за баррель во втором полугодии 2017 года и $52 за баррель в 2018 году, добавили они.

Подогревает "медвежьи" настроения на рынке рост нефтедобычи в странах, не подписавших глобальный пакт о сокращении производства сырья, в том числе в США.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 280.000 баррелей в сутки до 32,72 миллиона баррелей в сутки за счет наращивания объемов производства сырья в исключенных из глобального пакта Ливии и Нигерии, показали расчеты Рейтер.

"Опасения насчет сохраняющегося перенасыщения рынка остаются в силе", – сказал Сукрит Виджаякар из Trifecta.