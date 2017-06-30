Нефть дорожает, готовится показать максимальный недельный рост с середины мая

Цены на нефть растут утром в пятницу и готовятся показать максимальный недельный рост с середины мая за счёт снижения добычи сырья в США.

К 9.27 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,63 процента до $47,72 за баррель.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $45,20 за баррель, на 0,6 процента выше предыдущего закрытия.

Поддержку котировкам оказало снижение добычи нефти в США, которая, по данным Управления энергетической информации (EIA), на прошлой неделе сократилась на 100.000 баррелей в сутки до 9,3 миллиона баррелей в сутки.

В пользу нефти также сыграло ослабление доллара, отмечают аналитики.

В то же время мировые запасы нефти остаются высокими, вынуждая игроков рынка усомниться в эффективности глобального пакта ОПЕК+.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления баланса мирового спроса и предложения.

Добыча нефти в Ливии приблизилась к 1 миллиону баррелей в сутки и сегодня держится у отметки в 950.000 баррелей в сутки, сообщил Рейтер в четверг осведомлённый источник.

Кроме того, игроки рынка отмечают признаки восстановления нефтяного рынка в Северном море. Это, в свою очередь, может означать, что те "медвежьи" настроения, которые на прошлой неделе столкнули нефтяные котировки вниз и спровоцировали серьёзное сокращение чистых длинных позиций по обеим маркам, были не совсем обоснованными.

Трейдеры говорят о росте спроса на североморскую нефть Brent, отмечая, что нефтепереработчики начали принимать больше партий. Если на прошлой неделе запасы хранящегося на танкерах сырья достигли максимального значения за четыре месяца в 9 миллионов баррелей, то в четверг они составляли около 6 миллионов баррелей.