Нефть дешевеет из-за опасений об избытке

Цены на нефть снизились в среду, поскольку на топливных рынках все еще наблюдается избыток, при этом напряженность на Ближнем Востоке и снижение запасов в США оказали поддержку котировкам.

Фьючерсы на Brent к 9.48 торговались по $49,90 за баррель, на 0,44 процента ниже предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI подешевели на 0,46 процента до $47,97 за баррель.

Котировки Brent сейчас находятся на 7 процентов, WTI - на 6 процентов ниже уровня открытия торгов 25 мая, когда ОПЕК и страны вне картеля договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти на девять месяцев.

Трейдеры говорят, что сохранение избытка на рынке оказывает давление на цены, вопреки обещаниям Организации стран-экспортеров нефти и других нефтепроизводителей сократить добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Управление энергетической информации США (EIA) заявило во вторник, что производство и потребление топлива в мире достигло некоторого баланса, примерно в районе 98 миллионов баррелей в сутки, хотя по-прежнему наблюдается излишек запасов.

В краткосрочной перспективе поддерживать котировки будут нарастающая напряженность на Ближнем Востоке и признаки постепенного снижения запасов в США, считает (EIA).

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и еще несколько стран на этой неделе разорвали дипотношения с Катаром, и этот шаг грозит нарушить нормальное функционирование мировой торговли, в том числе торговли нефтью.

По данным API, запасы нефти уменьшились на 8,7 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 26 мая.

EIA опубликует официальные данные о запасах в среду.