Цены на нефть опустились на фоне "ближневосточного разрыва"

Цены на нефть опустились ниже отметки в $50 за баррель на фоне опасений, что разрыв дипломатических отношений с Катаром рядом арабских государств подорвtт усилия ОПЕК, направленные на сокращение избытка на рынке.

Министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук сообщил, что Катар привержен соглашению ОПЕК об ограничении добычи. В своём интервью кувейтскому новостному агентству KUNA, министр сказал, что Доха выполняла свои обязательства.

"Катар... поддерживает решение о снижении добычи нефти, и его приверженность варьируется от 93 до 102 процентов", - сказал он.

Фьючерсы на Brent к 18.11 торговались по $49.14 за баррель, на 0,63 процента ниже предыдущего закрытия. ОПЕК и страны вне картеля сообщили о договорённости продлить сокращение добычи до марта 2018 года. Изначальное шестимесячное соглашение истекает в этом месяце.

Фьючерсы на американскую марку WTI снизились на 0,4 процента до $47.21 за баррель.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн в понедельник разорвали дипломатические отношения и закрыли транспортное сообщение с Катаром, обвинив его в поддержке боевиков-исламистов и Ирана.

В соответствии с принятыми мерами, кораблям, направляющимся в Катар или следующим из полуостровного государства в ОАЭ, запрещено причаливать в порт эль-Фуджайра - туда нефтяные и СПГ-танкеры из Катара отправлялись для заправки топливом.

Продолжение роста добычи в США также оказало давление на цены.

Добыча нефти в США подскочила более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,34 миллиона баррелей в сутки.