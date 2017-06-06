Нефть слабо растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть немного выросли во вторник, однако подъем был ограничен опасениями о том, что разрыв отношений с Катаром рядом арабских государств подорвет усилия ОПЕК, направленные на восстановление равновесия на рынке.

Давление на цены также оказало продолжение роста добычи в США, сказали трейдеры.

Фьючерсы на Brent к 9.39 торговались по $49,56 за баррель, на 0,18 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI выросли на 0,15 процента до $47,47 за баррель.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн в понедельник разорвали дипломатические отношения и закрыли транспортное сообщение с Катаром, обвинив его в поддержке боевиков-исламистов и Ирана.

"Меры выступившего против Катара союза сигнализируют о стремлении заставить страну полностью изменить политику или создать условия для смены руководства в Дохе... Саудовская Аравия и ее союзники не примут ничего, кроме капитуляции (Катара)", - сообщили аналитики консультационной фирмы Eurasia Group.

Добыча нефти Катара составляет около 600.000 баррелей в сутки, являясь одной из самых низких в ОПЕК, однако напряженность в отношениях между членами картеля может ослабить соглашение о сокращении производства, направленное на поддержку цен.

Опасения о прогнозе для пакта ОПЕК растут на фоне продолжения роста поставок из стран, не входящих в организацию, особенно США.

Добыча нефти в США подскочила более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,34 миллиона баррелей в сутки. Это близко к уровням ведущих производителей - Саудовской Аравии и России.