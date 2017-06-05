Нефть дорожает из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть выросли почти на 1 процент в понедельник на фоне напряженности на Ближнем Востоке, поскольку ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия и другие арабские страны прервали отношения с Катаром, а также в связи с признаками снижения запасов ОПЕК.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн в понедельник прервали связи с ведущим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) и конденсатов Катаром, обвинив страну в поддержке экстремистов и подрыве стабильности в регионе.

"Надбавка за геополитический риск на данный момент не заложена в цену нефти, (однако) если напряженность между ключевыми добытчиками ОПЕК, такими как Саудовская Аравия, Иран и Ирак, возрастет, то рынок начнет обращать на это внимание", - сказал нефтяной аналитик Вирендра Чаухан из Energy Aspects.

К 9.17 фьючерсы на нефть Brent торговались по $50,39 за баррель, на 0,88 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,92 процента до $48,10 за баррель.

Аналитик также сказал, что нефтяной рынок в течение прошедшей недели "не был связан с фундаментальными факторами" и игнорировал недавние "конструктивные данные", указавшие на снижение запасов нефти.

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в воскресенье повысила официальные цены продажи марки Arab Light для всех крупнейших регионов Азии, Северо-Западной Европы и США.

Этот сигнал соответствует и другим, указывающим, что попытки ОПЕК и других экспортеров сократить производство почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки начинают влиять на реальные запасы.

По данным Reuters, мировые танкерные поставки ОПЕК в мае составили 24,3 миллиона баррелей в сутки против 24,8 миллиона баррелей в сутки в апреле и среднего показателя за первые пять месяцев года на уровне 25,1 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК поставили в среднем 26,4 миллиона баррелей в сутки за последние три месяца 2016 года.