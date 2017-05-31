Цены на нефть снизились из-за роста добычи в Ливии и США

Цены на нефть снизились утром в среду из-за роста добычи сырья в Ливии и США.

К 9.24 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,75 процента до $51,45 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени находились у отметки $49,22 за баррель, на 0,89 процента ниже предыдущего закрытия.

Трейдеры отмечают, что снижение котировок спровоцировал рост нефтедобычи в Ливии, которая, по словам главы Национальной нефтяной корпорации (NOC), на этой неделе увеличится до 800.000 баррелей в сутки.

Рост производства нефти, в свою очередь, подразумевает наращивание экспорта. Согласно данным системы слежения за судами в терминале Рейтер, которые не учитывают транспортировку нефти по трубопроводам, Ливия, по состоянию на текущий момент с начала года, в среднем отгрузила 500.000 баррелей в сутки по сравнению с 300.000 баррелями в сутки в 2016 году.

Входящая в Организацию нефтеэкспортеров (ОПЕК) Ливия была исключена из глобального пакта о сокращении добычи сырья.

ОПЕК и несколько стран вне организации на прошлой неделе договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года и сохранить объем сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Среди других сдерживающих факторов – рост производства сырья в США.

Добыча нефти в США выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года и сегодня превышает отметку в 9,3 миллиона баррелей в сутки, что недалеко от уровней Саудовской Аравии и России.

По словам аналитиков, для выравнивания мирового спроса и предложения добытчикам необходимо снизить запасы сырья, которые сегодня близки к рекордным уровням.

"Запасы (нефти) превышают средний уровень за пять лет как минимум на 170 миллионов баррелей. Поэтому сценарий выхода на этот уровень в ближайшие несколько недель кажется оптимистичным", – сказал глава Trifecta Сукрит Виджаякар.