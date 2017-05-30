Цены на нефть разнонаправленны, инвесторы следят за уровнем предложения сырья

Цены на нефть показывали смешанную динамику утром во вторник: в фокусе инвесторов – сохраняющийся избыток мирового предложения сырья, сдерживающий дальнейший подъём рынка.

К 9.30 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,25 процента до $52,16 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,84 за баррель, на 0,08 процента выше предыдущего закрытия.

По словам аналитиков, поддержкой американскому эталону в начале торгов выступил резвый старт летнего автосезона в США, во время которого спрос на такие виды топлива, как бензин, дизтопливо и авиационный керосин в стране традиционно растёт. Автосезон в США официально начался в День Поминовения, 29 мая.

"Начало автосезона в США... укрепило уверенность рынка в том, что запасы в следующие недели начнут снижаться", – сказали аналитики ANZ.

Американская автомобильная ассоциация (ААА) сообщила в преддверии праздника, что, по её расчётам, 39,3 миллиона американцев собираются в автопоездки на расстояние 80 километров или больше во время выходных, приуроченных ко Дню поминовения. Это самый высокий показатель с 2005 года.

Что касается североморского нефтяного маркера Brent, то определяющим фактором для дальнейшей динамики его стоимости станет эффективность глобального пакта ОПЕК+ в борьбе с переизбытком сырья на мировом рынке.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в четверг договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года и сохранить объём сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Сдерживающим фактором выступает рост буровой активности и добычи нефти в США.

Число буровых установок в США увеличилось девятнадцатую неделю подряд до 722 штук, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Добыча нефти в США уже выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года и сегодня превышает отметку в 9,3 миллиона баррелей в сутки, что позволило им встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями сырья – Россией и Саудовской Аравией.