Цены на нефть немного снизились на фоне роста буровой активности в США

Цены на нефть немного снизились утром в понедельник: сокращение добычи ОПЕК+ балансируется ростом буровой активности в США.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,23 процента до $52,03 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,70 за баррель, на 0,2 процента ниже предыдущего закрытия.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в четверг договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года и сохранить объём сокращения на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Это решение разочаровало некоторых инвесторов, которые ждали, что добытчики решатся на более масштабное сокращение производства ради борьбы с избытком нефти на мировом рынке.

"Реакция, последовавшая за решением ОПЕК+ по итогам саммита в Вене, говорит о том, что сокращение добычи (нефти) в первой половине 2017 года оказалось менее эффективным в борьбе с перенасыщением рынка, чем от него ожидали", – сказали аналитики BMI Research.

Кроме того, инвесторов беспокоит рост производства нефти в США.

Добыча нефти в США уже выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года и сегодня превышает отметку в 9,3 миллиона баррелей в сутки, что позволило им встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями сырья – Россией и Саудовской Аравией.

Число буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось девятнадцатую неделю подряд, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Своим недавним ростом добыча нефти в США в основном обязана сланцевым ресурсам в континентальной части страны.

Даже если бы число буровых установок перестало расти, добыча нефти на таких сланцевых участках, как Permian, Eagle Ford, Bakken и Niobrara увеличилась бы на 785.000 баррелей в сутки с 4 квартала 2016 года по 4 квартал 2017 года, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.