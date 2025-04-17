Индонезия исключает создание на своей территории военной базы для российских самолетов

Министерство обороны Индонезии не будет давать разрешение на размещение российских военных самолетов в стране. Соответствующее заявление последовало после сообщений, что Москва запрашивала разрешение на доступ к базе на архипелаге, вызвав беспокойство в соседней Австралии. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство обороны Индонезии.

Представитель Минобороны страны Фрега Венас сказал, что Россия не посылала такого запроса или он не рассматривался оборонным ведомством.

"Мы придерживаемся свободной и активной внешней политики. Мы дружим со всеми. Если допустить одну сторону, это будет иметь последствия, и мы не хотим быть вовлечены в конфликт", – пояснил он.

Bloomberg напомнило, что 15 апреля появилась информация о том, что Россия запросила доступ к базе в провинции Папуа для своих военных самолетов. Эти сообщения вызвали беспокойство в Австралии.

Впоследствии официальные лица Индонезии заявили, что информация по поводу базы не соответствует действительности.

Журналисты отметили, что Индонезия стремится сохранять внешнеполитический баланс, поддерживая хорошие отношения как с западными странами, так и с РФ. В частности, страна отказывается занимать четкую позицию по войне России против Украины.