Последнее обновление: 17.04.2025 10:06

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг растут

Цены на нефть эталонных марок утром в четверг растут после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Так, июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 до $66,57 за баррель. В среду цены на Brent повысились на $1,18 до $65,85 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,84 до $63,31 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,14 до $62,47 за баррель.



<Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование