Цены на нефть эталонных марок утром в четверг растут после скачка до двухнедельного максимума накануне на новостях о введении новых американских санкций на поставки иранской нефти.

Так, июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,72 до $66,57 за баррель. В среду цены на Brent повысились на $1,18 до $65,85 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,84 до $63,31 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,14 до $62,47 за баррель.