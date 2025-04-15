Последнее обновление: 15.04.2025 18:00

ХАМАС отверг новое предложение Израиля о прекращении огня

Палестинская группировка ХАМАС отклонила предложение Израиля о шестинедельном прекращении огня в обмен на освобождение половины оставшихся в живых израильских заложников и ее разоружение.

Высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров в Каире, сообщил ВВС: «Израильское предложение было передано движению через Египет и призывало к разоружению ХАМАС без каких-либо обязательств Израиля прекратить войну или уйти из сектора Газа. Поэтому ХАМАС полностью отклонил предложение».

По его мнению, Израиль тянет время, стремясь вернуть заложников без прекращения войны. Эту позицию ХАМАС считает неприемлемой.

Он также добавил, что любое будущее соглашение должно включать обязательство Израиля прекратить войну и покинуть сектора Газа.

Делегация ХАМАС покинула Каир в понедельник после краткого визита.

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