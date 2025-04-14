Американская компания Apple впервые заняла первое место в мире по объемам продаж смартфонов в первом квартале 2025 года, получив 19% доли рынка. Об этом свидетельствуют данные исследования Counterpoint Research.

Рост Apple обеспечил успешный запуск модели iPhone 16e, а также стремительное увеличение продаж в таких странах как Япония, Индия, страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

При этом продажи компании в США, Европе и Китае оставались стабильными или снижались.

На втором месте оказалась Samsung с долей рынка в 18%. Хотя компания имела медленный старт из-за позднего релиза новой серии S25, в марте ее продажи начали расти довольно быстро. Особо хорошо продавались флагманские модели S25 Ultra и новая линейка A-серии.

Xiaomi также продолжила наращивать долю рынка, укрепляя позиции на новых рынках и внутреннем рынке Китая, где бренд активно продвигается в премиум-сегменте.

Vivo поднялась на четвертое место рейтинга из-за стремительного роста, а Oppo оказалась на пятом месте благодаря хорошим результатам в Индии, Латинской Америке и Европе.

Сзади пятерки, но с высокими темпами роста, остаются Honor, Huawei и Motorola. В частности, Huawei стала лидером на китайском рынке.

По данным аналитической компании, в первом квартале 2025 года мировой рынок смартфонов вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что падение на развитых рынках было компенсировано ростом в Китае благодаря государственным субсидиям, а также продолжением восстановления на развивающихся ключевых рынках в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Несмотря на общие положительные результаты первого квартала, эксперты предупреждают, что 2025 может завершиться спадом рынка.

Технологические новинки типа сложных смартфонов и искусственного интеллекта будут стимулировать интерес, но возрастающие риски в глобальной экономике могут заставить покупателей отложить обновление гаджетов.