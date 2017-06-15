Доллар малоподвижен из-за расследования в отношении Трампа

Доллар торгуется около нуля после публикации слабых инфляционных данных в США, которые заставили инвесторов гадать, продолжит ли ФРС следовать плану повышения ставок в этом году.

Обострение политического кризиса в Вашингтоне также сказалось на американской валюте и доходности гособлигаций. Washington Post сообщила, что спецпрокурор Роберт Мюллер взялся за расследование в отношении президента США Дональда Трампа, подозревая его в препятствовании правосудию при расследовании "российского следа" в американской предвыборной кампании-2016.

Кроме того, в среду высокопоставленный республиканец оказался в числе людей, раненых на поле для игры в бейсбол в пригороде Вашингтона вооружённым мужчиной, который выражал недовольство политикой Трампа.

Индекс доллара к 8.20 показывал нулевую динамику, оставаясь у 96,938 пункта.

Федеральная резервная система США во второй раз за три месяца повысила диапазон ключевой ставки - до 1,00-1,25 процента, отметив продолжающийся рост американской экономики и хорошее состояние рынка труда, а также объявила о начале сокращения объема активов на своем балансе.

По отношению к японской валюте доллар оказался малоподвижен, колеблясь вблизи отметки 109,63 иены и оставаясь ниже восьминедельного минимума на уровне 108,81 иены.

Евро также мало изменился и находился у $1,1217, что меньше семимесячного пика $1,1296, установленного ночью.

Австралийский доллар вырос на 0,36 процента до $0,7615, двигаясь по направлению к максимуму 2,5 месяцев, установленного в среду после выхода отчета о занятости.

Новозеландский доллар, тем временем, потерял 0,7 процента до $0,7224, отходя от максимума четырёх месяцев, достигнутого на предыдущей сессии.

Согласно статистике, экономика Новой Зеландии выросла на 0,5 процента за три месяца, завершившихся в марте, что оказалось ниже ожидаемого Reuters повышения на 0,7 процента и значительно ниже прогноза центробанка, ожидавшего роста на 0,9 процента.