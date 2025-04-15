Мировая индустрия бриллиантов замерла из-за пошлин США: поставки упали в семь раз

Мировая бриллиантовая индустрия стоимостью $82 млрд замерла из-за новых тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.

По информации газеты, из-за пошлин Трампа объемы поставок через Антверпен – один из главных мировых центров торговли бриллиантами – сократились до одной седьмой от обычного уровня.

ША – крупнейший в мире потребитель алмазов, на который приходится около половины мирового спроса, но они вынуждены импортировать драгоценные камни, потому что не имеют собственных алмазных шахт.

В марте Трамп ввел базовую 10%-ную пошлину на импорт бриллиантов, а также анонсировал возможные дополнительные "зеркальные" тарифы в зависимости от страны происхождения.

Другие минералы, такие как золото или медь, не попали под эти меры.

Даже несмотря на то, что дополнительные пошлины временно "поставили на паузу" на 90 дней, основная пошлина в 10% уже действует.

Это вызвало серьезный удар по индустрии, и без того страдающей от снижения спроса, конкуренции со стороны синтетических бриллиантов и последствий пандемии.

Генеральный директор Антверпенского алмазного центра Карен Рентмеэстерс сказал, что ситуация похожа на шок, который рынок испытал во время COVID-19. По ее словам, "все буквально остановилось", и сейчас ежедневные поставки составляют всего одну седьмую от нормального уровня.

Удар по отрасли затрагивает также Индию – страну, которая полирует более 90% всех бриллиантов в мире.

Из-за того, что обработанные камни считаются продукцией этой страны, США могут ввести 27%-ную пошлину на импорт из Индии, если не будут достигнуты договоренности.