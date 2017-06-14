Доллар находится под давлением в ожидании итогов заседания ФРС

Доллар ослаб на торгах среды, в то время как инвесторы ждут итогов заседания ФРС. Американский центробанк, как ожидается, повысит ключевую ставку, но участников рынка интересует, какие сигналы на будущее даст регулятор.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8.55 опустился на 0,1 процента до 96,946.

По отношению к японской иене доллар снизился на 0,1 процента до 110,03, тогда как евро вырос на 0,1 процента до $1,1216.

Центробанк США обнародует свое решение о ставке в 21.00 среды после завершения двухдневного заседания. Глава регулятора Джанет Йеллен даст пресс-конференцию в 21.30.

ФРС может также уточнить временные рамки и детали анонсированного ранее плана сокращения баланса объемом $4,2 триллиона в этом году.

Экономисты, опрошенные Reuters, в большинстве своем ждут повышения ставки до 1,00-1,25 процента на этой неделе. Однако ожидания дальнейшего подъема индикатора стоимости заемных средств постепенно сходят на нет.

Котировки фьючерсов на ставку федеральных фондов во вторник показывали, что рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС до 1,25-1,50 процента по итогам заседания 19-20 сентября в 29 процентов. Вероятность этого шага на заседании центробанка 12-13 декабря оценивается в 57 процентов.

Новозеландский доллар подрос на 0,1 процента до $0,7222, прежде коснувшись минимума $0,7197. Он отступил от максимума почти четырех месяцев $0,7228, достигнутого в ходе предыдущей сессии.

Американская валюта возобновила снижение к канадскому доллару после падения до минимальных уровней с конца февраля на фоне "ястребиных" комментариев главы Банка Канады Стивена Полоза, сигнализировавшего о том, что регулятор может повысить ставки быстрее, чем предполагалось ранее.

Доллар США снизился на 0,2 процента до C$1,3215 после падения ночью вплоть до отметки C$1,3209, минимума с 28 февраля.