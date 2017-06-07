Доллар колеблется у минимума 6 недель к иене в ожидании "суперчетверга"

Доллар колеблется вблизи минимума шести недель к безопасной иене, трейдеры проявляют осторожность в преддверии сразу нескольких важных событий четверга - парламентских выборов в Великобритании, решения Европейского центробанка и показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Сенате США.

Американская валюта к 8.55 торговалась около 109,490 иены, находясь недалеко от отметки 109,225 - минимума с 21 апреля, установленного ночью.

На этой неделе доллар потерял 0,9 процента к японской валюте, в том числе из-за резкого падения доходности казначейских облигаций США до минимумов семи месяцев.

Давление на валюту США, как ожидается, усилится ввиду начавшегося снижения котировок на рынках акций, где прежде наблюдалась тенденция к повышению. Фондовые индексы Уолл-стрит отступили от недавних рекордных максимумов и завершили сессию вторника в минусе на фоне ослабления спроса на рисковые активы в преддверии событий, ожидающихся в четверг.

Коми, который в четверг даст показания в сенатском Комитете по разведке, возглавлял расследование, связанное с подозрениями о возможном сговоре предвыборного штаба Дональда Трампа и России, и был уволен президентом США в мае. Инвесторы опасаются, что процесс может затруднить и без того плохо продвигающиеся законодательные инициативы Трампа, который обещает отменить реформы здравоохранения и пересмотреть налогообложение.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился до отметки 96,630 после падения до 96,515, минимума с 9 ноября.

Евро меняется слабо, торгуясь вблизи $1,1265 после роста ночью примерно на 0,2 процента.

Единая европейская валюта по-прежнему находится недалеко от максимума семи месяцев $1,1285, достигнутого в пятницу, когда участники рынка заняли выжидательную позицию в преддверии намеченного на четверг заседания ЕЦБ.

"Из трех больших событий "суперчетверга" заседание ЕЦБ может оказаться наиболее безболезненным, поскольку участники рынка уже успели снизить свои "ястребиные" ожидания", - сказала старший рыночный экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера.

"Между тем два других - это политические события. Рынки остаются на нынешних уровнях, так как исход этих событий сложно предсказать".

Британский фунт стерлингов ослаб на 0,1 процента до $1,2900, накануне колеблясь между отметками $1,2951 и $1,2873.

Австралийский доллар укрепился на 0,45 процента и достиг максимума одного месяца $0,7544 после выхода данных, согласно которым экономика страны выросла на 0,3 процента в первом квартале.

Новозеландский доллар торгуется без заметных изменений около отметки $0,7177. Он по-прежнему находится недалеко от максимума трех месяцев $0,7206, установленного накануне на фоне падения доллара США.