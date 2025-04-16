Цены на нефть эталонных марок утром в среду снижаются

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в среду, находясь близко к минимуму за четыре года.

Эксперты опасаются переизбытка поставок топлива на мировом рынке, поскольку усиление напряженности в глобальной торговле может оказать негативное давление на спрос, сообщает Trading Economics.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,17 до $64,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов они подешевели на $0,21 до $64,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром снизилась на $0,19 до $61,14 за баррель. Днем ранее стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,2 (на 0,3%) и составила $61,33 за баррель.