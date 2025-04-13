Второй американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson вошла в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке, следует из его данных.

Группа направляется для поддержки действий авианосца USS Harry Truman против йеменских хуситов. Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по военным объектам хуситов. Carl Vinson пока находится в Аравийском море.

Палубная авиация авианосца USS Harry Truman, действующая в настоящее время в Красном море, с 15 марта после приказа президента США Дональда Трампа начала операцию по нанесению широкомасштабных ударов по хуситам. Оба авианосца одновременно будут находиться в регионе как минимум один-два месяца.

На базу на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане Пентагон в начале апреля перебросил в общей сложности семь стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit. ВВС США располагают всего 19 такими самолетами. По данным телеканала CNN, ссылающегося на представителей Пентагона, они наносят удары по целям хуситов в Йемене.

Кроме того, США перебросили на ближневосточные базы авиационную группировку штурмовиков A-10 Thunderbolt II из состава 124-го авиакрыла Национальной Гвардии. По сообщению Центрального командования США, самолеты выполняют боевые задачи в регионе.

США также перебросили в Иорданию группу истребителей пятого поколения F-35.

Помимо этого, Хегсет распорядился разместить на Ближнем Востоке две батареи противоракетной обороны Patriot и одну батарею THAAD. Они развертываются в Персидском заливе на базах в Катаре и ОАЭ. США также перебросили одну батарею THAAD в Израиль.