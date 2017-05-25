Нефть дорожает, рынок ждет продления глобального пакта ОПЕК+

Цены на нефть выросли утром в четверг: в фокусе инвесторов – заседание ОПЕК+, на котором решится дальнейшая судьба глобального пакта о сокращении добычи сырья.

К 9.03 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,89 процента до $54,44 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,79 за баррель, на 0,84 процента выше предыдущего закрытия.

Мониторинговый комитет по сокращению глобальной нефтедобычи в рамках пакта ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить его действие на девять месяцев, сообщила в среду пресс-служба Минэнерго РФ.

Ранее Россия и лидер Организация нефтеэкспортёров (ОПЕК) Саудовская Аравия предварительно договорились продлить истекающие в июне ограничения до конца марта 2018 года.

Текущая сделка ОПЕК и 11 стран вне клуба, направленная на восстановление мирового спроса и предложения, предусматривает сокращение глобального производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки в течение первой половины 2017 года.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie отметили, что 9-месячное продление сделки ОПЕК+ "существенно не повлияет на их прогноз среднегодовой цены Brent, которая, по их расчётам, составит $55 за баррель в 2017 году".

По состоянию на текущий момент с начала года средняя цена североморского нефтяного маркера составляет $53,90 за баррель.

Кроме того, продление глобального пакта до конца первого квартала 2018 года приведёт к росту добычи нефти в США на 950.000 баррелей в сутки, прогнозирует Wood Mackenzie.

Добыча нефти в США выросла более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки.