Нефть у минимума с конца марта из-за незначительного снижения запасов в США

Цены на нефть сохраняют отрицательную динамику утром в четверг из-за оказавшегося слабее прогнозов снижения запасов в США.

К 9.44 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,67 процента до $50,45 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $47,49 за баррель, на 0,69 процента ниже предыдущего закрытия.

Оба эталона торгуются вблизи минимума с конца марта.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 28 апреля, на 0,93 миллиона баррелей до 527,77 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали спад на 2,3 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

"Запасы нефти в США снизились только на 0,93 миллиона баррелей до 527,77 миллиона баррелей, показали данные EIA, – сказали аналитики ANZ. – Между тем добыча нефти в США выросла одиннадцатую неделю подряд".

Кроме того, сегодня инвесторы внимательно следят за приверженностью добытчиков глобальному нефтяному пакту о сокращении добычи, а также ждут сигналов о его продлении на второе полугодие 2017 года.

Уровень соблюдения соглашения ОПЕК уменьшился до 90 процентов в апреле с пересмотренных 92 процентов в марте из-за роста нефтедобычи в Анголе и превысившего изначальную оценку мартовского уровня производства сырья в ОАЭ.

В то же время не входящая в нефтекартель Россия перевыполнила план сокращения нефтедобычи в рамках глобального пакта ОПЕК+, сообщила пресс-служба Минэнерго.

По данным ведомства, на 1 мая снижение нефтедобычи составило 300.790 баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года, когда РФ добывала 11,247 миллиона баррелей в сутки.

Дальнейшую судьбу сделки министры ОПЕК обсудят 25 мая.