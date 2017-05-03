Цены на нефть перешли к росту за счет снижения запасов в США

Цены на нефть выросли утром в среду на фоне сокращения запасов в США, но дальнейший подъем рынка сдержало снижение приверженности ОПЕК глобальному пакту.

К 9.21 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,97 процента до $50,95 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,04 за баррель, на 0,8 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти уменьшились на 4,2 миллиона баррелей до 528,3 миллиона за неделю, завершившуюся 28 апреля, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,3 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Аналогичная статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет сегодня в 17.30.

"Предложение нефти продолжает сокращаться, о чем говорят данные как со спотовых, так и с форвардных рынков, – сообщили аналитики Marex Spectron. – Спрос остается высоким, и загрузка мощностей, несмотря на ухудшение маржи переработки, растет".

Сдерживающим фактором выступает снижение приверженности ОПЕК глобальному нефтяному пакту о сокращении добычи.

Добыча нефти ОПЕК в апреле снизилась четвертый месяц подряд благодаря Саудовской Аравии и сокращению производства сырья в исключенных из глобального пакта Нигерии и Ливии, показали расчеты Рейтер во вторник.

В то же время уровень соблюдения соглашения группой уменьшился до 90 процентов в апреле с пересмотренных 92 процентов в марте из-за роста нефтедобычи в Анголе и превысившего изначальную оценку мартовского уровня производства сырья в ОАЭ

По данным системы слежения за судами в терминале Reuters, мировые поставки нефти в апреле приблизились к рекордной отметке в 45 миллионов баррелей в сутки, что, в свою очередь, говорит не только об их сохраняющемся высоком уровне, но и об устойчивом спросе, особенно в Азии.