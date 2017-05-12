Последнее обновление: 12.05.2017 11:47

Полиция ФРГ проводит обыски из-за тайника с химикатами для взрывчатки

После обнаружения в гараже предполагаемого преступника химикалий, из которых можно изготовить бомбу, полиция Северного Рейна - Вестфалии в четверг, 11 мая, провела массовые обыски и задержания.

В среду вечером в ходе обыска в гараже предполагаемого взломщика под Дуйсбургом полиция обнаружила подозрительные химикалии. Они могли быть использованы для изготовления самодельных бомб. 24-летний владелец опасной находки был задержан. Кроме него, в этот же вечер были задержаны еще четыре человека, проживавшие по соседству.

На следующий день были проведены обыски и задержания в других населенных пунктах. В целях сохранения тайны следствия представители правопорядка не уточняют подробностей. В операции, которая продолжается, задействовано значительное количество полицейских.

Полиция не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о том, что первый задержанный был исламистом и о том, что химикалии могли быть использованы для подготовки теракта. В настоящий момент не исключается ни одна из версий, заявил журналистам официальный представитель полиции.

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