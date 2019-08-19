В ФРГ создадут новую структуру для борьбы с правым террором

Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) получит новую структуру и дополнительный персонал для более эффективной борьбы с правоэкстремистскими террористическими группировками и преступниками-одиночками.

При базирующемся в Висбадене ведомстве появится также "центральное подразделение по борьбе с преступностью на почве ненависти", сообщили в понедельник, 19 августа медиакомпании WDR и NDR и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на копию проекта реформирования BKA.

В документе указывается на растущую угрозу, исходящую от политически мотивированной преступности со стороны правых экстремистов и преступности на почве ненависти. По данным на 2018 год, в Германии насчитывалось около 12700 правых экстремистов, более половины из них считаются склоными к насилию. Количество насильственных преступлений правоэкстремистской подоплекой в минувшем году увеличилось в годовом исчислении на 3,2 процента.

Для более эффективной борьбы с правым экстремизмом BKA предлагает создать новую структуру, в рамках которой две группы с 10 подотделами будут заниматься исключительно правыми экстремистами. Персонал предлагается увеличить на 440 сотрудников. Ведомство подчеркивает необходимость раннего распознавания правоэкстремистских группировок и улучшения координации между компетентными органами на внутригерманском и международном уровнях.

Согласно сообщению, аналогичные нововведения запланированы и в Федеральном ведомстве по охране конституции. В целях предотвращения тяжких преступлений, сотрудникам этого ведомства предлагается проводить профилактические беседы с потенциально опасными правыми экстремистами.