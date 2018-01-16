Немецкий спецназ GSG-9 будет увеличен на треть

Из-за сохраняющейся террористической угрозы федеральная полиция Германии планирует увеличить численность спецподразделения GSG-9. Об этом сообщил командир GSG-9 Жером Фукс в интервью радио RBB.

По его словам, планируется также создание второго места базирования, которое будет находится в Берлине.

Именно в столице Германии необходимо иметь возможность быстро реагировать при необходимости, отметил Фукс.

"Если вспомнить похожие теракты в Европе, то выходит, что зачастую они совершались в столицах", - пояснил командир.

По его словам, окончательное решение по поводу второго места дислокации еще не принято, но, вероятно, оно будет находиться в районе Шпандау. В настоящее время GSG-9 дислоцируется в Санкт-Августине под Бонном (Северный Рейн - Вестфалия).

Фукс не стал рассказывать подробнее о численном увеличении спецподразделения из соображений безопасности, отметив только, что участвовать в конкурсе на новые должности смогут только полицейские.

"Подходящие кадры - сложная задача для GSG-9", - отметил командир.

В МВД Германии подтвердили планы о расширении подразделения. Представительница ведомства пояснила в беседе с информагентством dpa, что решение о втором месте дислокации будет принято в ближайшие недели или месяцы. При этом, по ее словам, пройдут годы, прежде чем новобранцы начнут работу на новом месте.

Подразделение GSG-9 появилось в 1972 году после нападения палестинских террористов на израильскую команду во время Олимпийских игр в Мюнхене, в результате которого погибли 11 израильтян и один сотрудник полиции. С тех пор GSG-9 провело 1900 операций.