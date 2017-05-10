Правоэкстремисты из бундесвера планировали теракты против немецких политиков

По данным следствия, военнослужащие бундесвера Максимилиан Т. и Франко А., а также студент Матиас Ф., задержанные по делу о подготовке теракта, могли совершить нападение на бывшего федерального президента Германии Йоахима Гаука и министра юстиции Хайко Маса.

Подозреваемые планировали теракты в отношении политиков и общественных деятелей, которые активно поддерживают прием беженцев и иностранцев, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ во вторник, 9 мая.

По данным ведомства, предполагаемые злоумышленники создали целый список возможных жертв, разделенный по категориям. При этом намеревались представить свое преступление как теракт, совершенный исламистом, получившим в Германии убежище.

Ранее в тот же день на юго-западе ФРГ был арестован 27-летний старший лейтенант бундесвера Максимилиан Т. Он является сослуживцем главного подозреваемого Франко А.), который, по данным следствия, выдавал себя за сирийского беженца и, действуя из ксенофобских побуждений, готовил террористическое нападение.

Расследование по делу Франко А. началось в конце января, после того как в туалете венского аэропорта был обнаружен пистолет калибра 7,65 мм. По данным следствия, подозреваемые купили в Австрии пистолет, а Франко А. спрятал его в канализационном люке одного из туалетов для инвалидов в венском аэропорту. 3 февраля он вернулся, чтобы забрать оружие, и был задержан австрийскими властями.

По данным следствия, в конце декабря 2015 года в городе Гисене А., предъявив властям поддельные документы, выдал себя за сирийского беженца и на этом основании был размещен в общежитии для беженцев. В январе 2016 года он получил в Баварии убежище, а также жилье и денежное пособие. По словам представителя прокуратуры, Франко А. вел двойную жизнь. Чуть позже по этому делу был задержан его предполагаемый пособник, 24-летний студент из Оффенбаха Матиас Ф.