В Германии потенциальных террористов обязали носить электронные браслеты

Правительство ФРГ внесло изменения в закон о федеральной уголовной полиции (BKA), которые санкционируют использование электронных ножных браслетов для наблюдения за потенциально опасными преступниками, которые, в частности, могут планировать теракт, сообщает агентство DPA со ссылкой на итоги традиционного утреннего заседания кабинета министров.

Данные изменения являются частью пакета мер, согласованных МВД и Минюстом ФРГ после теракта на рождественском базаре в немецкой столице. Помимо решения об электронных браслетах, правительство в среду согласовало другие изменения в законе о BKA, в частности, в вопросе об опротестованном в суде расширении полномочий BKA, о котором было заявлено в 2015 году.

Вечером 19 декабря 2016 года грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял грузовиком, был ликвидирован в Италии в перестрелке с полицией. Как заявила в начале января официальный представитель генпрокуратуры ФРГ, собранные доказательства указывают на то, что Амри был единственным исполнителем данного теракта.

До совершения теракта Амри был известен правоохранительным органам Германии, в том числе как исламист. Однако произвести его депортацию на родину не удалось из-за отсутствия у Амри действующих документов.