Во временных лагерях в ФРГ остались лишь 15 тысяч беженцев

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, в Германии значительно снизилось число беженцев, которым приходится оставаться во временных лагерях.

В настоящее время в центрах временного размещения проживают лишь около 15 тысяч мигрантов, сообщает журнал в субботу, 6 мая, со ссылкой на проведенный во всех 16 федеральных землях опрос. Еще год назад этот показатель составлял 70 тысяч человек.

При этом большинство действующих временных лагерей находится в Берлине. Там размещены более тринадцати тысячи беженцев. В Северном Рейне - Вестфалии во временных общежитиях остались около полутора тысячи нелегалов, в Гамбурге - более пятисот.

Между тем за 2016 год не менее 80 тысяч человек, претендовавших на убежище в Германии, добровольно покинули страну, пишет далее Der Spiegel. Часть из них при этом получила финансовую помощь от властей ФРГ. В действительности эта цифра может быть гораздо выше, поскольку федеральные земли учитывают не всю статистику выезжающих из страны беженцев, указывает еженедельник.