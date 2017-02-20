Германия в 2016 году выслала рекордное число просителей убежища

В прошлом году власти Германии выслали рекордное число просителей убежища — 80 тысяч. Ожидается, что в этом году высланных должно быть еще больше. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщили в ведомстве федерального канцлера.

В интервью газете Bild глава ведомства Петер Альтмайер сообщил, что около половины из 700 тысяч просьб об убежище были отклонены немецкими властями в 2016 году. И около 80 тысяч человек были высланы.

«Мы будем высылать этих людей на родину быстро, иначе это нанесет ущерб надежности нашего государства, основанного на принципах права», - сказал он.

Альтмайер выразил надежду, что парламент Германии в скором времени одобрит изменение статуса Туниса, Анжира и Марокко, чтобы просьбы об убежище выходцев из этих стран можно было отклонять автоматически.

За последние полтора года Германия приняла более миллиона беженцев и мигрантов.