Глава Минфина ФРГ признал ошибки в миграционной политике Берлина

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал ошибки, допущенные правительством страны в миграционной политике.

"Мы попытались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики - люди, и тоже совершаем ошибки. Но на ошибках можно, по крайней мере, учиться", - заявил Шойбле в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 29 января.

Одновременно глава Минфина ФРГ отметил необходимость выравнивания социальных стандартов в странах Евросоюза, что способствовало бы более равномерному распределению беженцев. "Наши социальные стандарты выше, чем в большинстве других европейских стран. Именно поэтому так много мигрантов хотят попасть в Германию", - подчеркнул Шойбле.

В 2016 году в Германию прибыло 280 тысяч беженцев. Это существенно меньше, чем годом ранее, когда число мигрантов составило 890 тысяч, сообщило ранее министерство внутренних дел ФРГ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в опубликованном в субботу, 28 января, еженедельном видеоподкасте, вновь призвала страны ЕС к солидарности в решении проблемы беженцев, но признала, что пока четкого решения проблемы перераспределения миграционной нагрузки между странами Евросоюза нет.