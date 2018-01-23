Последнее обновление: 23.01.2018 15:43

Германия пока не принимает легальных беженцев из Африки

Германия на сегодняшний день не объявила о готовности принять ни одного легального беженца из лагерей под патронажем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) на Ближнем Востоке и Северной Африке. Об этом сообщает издание Rheinische Post, ссылаясь на ответ немецких властей на запрос партии "Союз 90"/"зеленые".

"Правительство Германии еще не приняло решение о будущем принятии беженцев путем расселения лагерей", - говорится в ответе. Между тем решение о том, что Германия будет участвовать в приеме легальных беженцев было принято еще летом и поддержано канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда лидеры Евросоюза договорились, что ЕС сможет принимать по 40 тысяч легальных беженцев ежегодно. Позднее эта цифра была увеличена до 50 тысяч.

Германия должна была еще в октябре объявить о приеме легальных беженцев, однако это сделано не было. Между тем Франция объявила о том, что примет 10 тысяч человек, Великобритания - 8 тысяч, Швеция - 8750. Агентства связывают эту задержку с затяжными переговорами о создании нового правительства.

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