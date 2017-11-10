Последнее обновление: 10.11.2017 11:07

Более 156 тысяч беженцев въехали в ФРГ с января по октябрь

В Германию за 10 месяцев текущего года, с января по октябрь включительно, въехали 156 тысяч 23 лица, которые претендуют на статус беженцев, только в октября было зарегистрировано чуть более 15 тысяч прибывших, сообщила в четверг пресс-служба МВД ФРГ.

Претендующие на статус беженцев лица с начала года прибыли в ФРГ, в основном, из Сирии, Ирака и Афганистана. В первой десятке стран отбытия оказалась и Россия – на 10 месте. В Германию прибыли в указанный период 3978 граждан России с просьбой об убежище.

Всего за период с января по октябрь включительно чуть более 187 тысяч человек подали заявление в немецкое миграционное ведомство на предоставление им убежища. В 2016 году таких заявок было почти 694 тысячи. Таким образом, количество запросов снизилось на 73%, сообщает пресс-служба МВД ФРГ на сайте ведомства. При этом количество необработанных заявок к концу октября составило почти 87 тысяч – в 2016 году эта цифра составила более 500 тысяч.

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. Лидеры германского консервативного альянса ХДС/ХСС, Ангела Меркель и Хорст Зеехофер, объявили на совместном брифинге в начале октября о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне в 200 тысяч человек в год.

Миграционная политика считается одной из спорных тем на переговорах о формировании нового немецкого правительства по итогам выборов в бундестаг 24 сентября. Ее участники из ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП) выступают за ограничение въезда для новых беженцев, однако их коллеги из партии "Зеленые" настаивают на праве воссоединения семей для лиц, которым уже предоставлено убежище.

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