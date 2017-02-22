Нефть торгуется вблизи многонедельных пиков благодаря оптимизму ОПЕК по глобальному пакту

Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов в среду благодаря оптимизму ОПЕК относительно эффективности сделки о сокращении добычи.

К 8.52 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,41 процента до $56,89 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,49, на 0,29 процента выше предыдущего закрытия.

"Фьючерсы на WTI и Brent подбираются к верхней границе ценового диапазона, поэтому следующая пара (торговых) сессий будет иметь принципиальное значение с технической точки зрения, по крайней мере, мы будем понимать, в каком направлении движемся", – сказал Майкл Маккарти из CMC Markets.

Повлиять на динамику цен на нефть может завтрашняя статистика Управления энергетической информации (EIA), добавил Маккарти.

За неделю, завершившуюся 10 февраля, запасы нефти и бензина в США выросли до рекордной отметки, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Рост добычи и запасов нефти в США сдерживает ралли цен на нефть, развернувшихся к росту вслед за решением ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств снизить производство сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая вчера на Лондонской конференции по нефти и газу, сказал, что члены нефтекартеля в январе выполнили обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов, и запасы нефти продолжат снижаться в этом году.

Но, по словам Баркиндо, говорить о необходимости продлить сделку сегодня рано.

Процент соблюдения пакта о сокращении добычи Россией и другими добытчиками вне клуба, присоединившимися к пакту ОПЕК, пока ниже, сказал генсек, добавив, что ждёт улучшения этих показателей.