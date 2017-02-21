Нефть уверенно растет благодаря планам ОПЕК усилить сокращение добычи

Цены на нефть существенно выросли на торгах во вторник, после того как генсек ОПЕК сообщил о соблюдении производителями глобального пакта о сокращении добычи, добавив, что нефтекартель планирует повысить уровень выполнения соглашения.

К 17.32 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,58 процента до $57,07 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,46, на 1,99 процента выше предыдущего закрытия.

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, члены нефтекартеля в январе выполнили обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов, и запасы нефти продолжат снижаться в этом году.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в нефтекартель государства, включая Россию, ранее договорились о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года ради восстановления баланса на мировом рынке.

Но несмотря на добросовестное следование добытчиками пакту ОПЕК, уровень запасов нефти во многих регионах по-прежнему остаётся высоким.

Запасы нефти и бензина в США выросли до рекордной отметки за неделю, завершившуюся 10 февраля, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Очередная статистика EIA, которая, по мнению аналитиков, может повлиять на динамику цен на нефть, выйдет в четверг.

"До тех пор отсутствие "медвежьих" новостей будет способствовать росту цен", – сказал Карстен Фритч из Commerzbank.

В то же время сокращение добычи в рамках пакта ОПЕК подтолкнуло спекулянтов увеличивать ставки на дальнейший рост фьючерсов на нефть, которые сегодня торгуются у верхней границы ценового коридора.

Чистые длинные позиции по контрактам WTI выросли за неделю, завершившуюся 14 февраля, до очередного рекордно высокого значения. Аналитик Phillip Futures Джонатан Чан увидел в этом повод для беспокойства.