Нефть в плюсе благодаря возможному продлению пакта ОПЕК, рынок остается перенасыщенным

Цены на нефть сохраняют положительную динамику в ходе утренних торгов в пятницу благодаря сообщениям о возможном продлении пакта ОПЕК о сокращении добычи.

К 9.33 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,16 процента до $55,74 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,42, на 0,11 процента выше предыдущего закрытия.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, рассчитано на полгода.

Но, по словам источников в нефтекартеле, ОПЕК может продлить действие соглашения, если все основные производители докажут, что могут "эффективно сотрудничать".

Сегодня избыток предложения на рынках сохраняется, а уровень запасов во многих регионах, особенно в США, остаётся высоким.

Это привело к тому, что фьючерсы на оба эталона торгуются в узком коридоре.

Запасы нефти и бензина в США близки к рекордным на фоне роста добычи сырья.

Примечательно, что снижение производства ОПЕК+ не отразилось на поставках нефти в Азию, показали данные Reuters. Все дело в том, что добытчики не хотят уступать конкурентам долю рынка на наиболее быстро развивающемся рынке энергоносителей.

Несмотря на сохраняющееся перенасыщение мирового рынка, аналитики предрекают его балансировку в долгосрочной перспективе.

"В четвертом квартале 2018 года мировой спрос на нефть должен превысить 100 миллионов баррелей в сутки", – сказали аналитики AB Bernstein.

"Если цены на нефть будут стабильно торговаться около отметки $60 за баррель, а рост ВВП в годовом выражении превысит 3 процента, то рост спроса на нефть усилится в следующие пять лет по сравнению с предыдущим десятилетием. То, что мы наблюдаем сегодня, удивительно, но потребление нефти восстанавливается", – добавили они.