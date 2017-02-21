Нефть в плюсе, инвесторы увеличивают ставки на дальнейший рост цен

Цены на нефть продолжают расти на торгах во вторник - хедж-фонды увеличивают ставки на дальнейший рост котировок вслед за решением ОПЕК сократить добычу.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,07 процента до $56,22 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,71, на 0,58 процента выше предыдущего закрытия.

Чистые длинные позиции по контрактам WTI выросли за неделю, завершившуюся 14 февраля, до очередного рекордно высокого значения. Ставки на рост нефти Brent также пробили рекорд.

"(Рост) чистых длинных позиций, вероятно, говорит о том, что инвесторы и трейдеры ставят на повышение (цен на нефть), и не последнюю роль в этом играет... соблюдение ОПЕК пакта (о сокращении добычи)", – сказал Бен ле Брун из OptionsXpress.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в нефтекартель государства, включая Россию, ранее договорились о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

По расчётам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в январе выполнила обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов.

"Мы подходим к верхней границе ценового коридора, в рамках которого последнее время торгуется (нефть)," добавил ле Брун.

Повлиять на динамику цен на нефть могут данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Запасы нефти и бензина в США выросли до рекордной отметки за неделю, завершившуюся 10 февраля, сообщило Управление энергетической информации (EIA).

Очередная статистика EIA выйдет в четверг.