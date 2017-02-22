Нефть ушла в минус на фоне дорожающего доллара, оптимизм ОПЕК поддерживает котировки

Цены на нефть снизились на торгах в среду на фоне дорожающего доллара, от дальнейшего падения котировки удерживает оптимизм ОПЕК по поводу эффективности пакта о сокращении добычи.

К 17.35 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,16 процента до $56,00 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,69, на 1,18 процента ниже предыдущего закрытия.

Соглашение ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года помогло установить нижний порог цен на нефть.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, выступая вчера на Лондонской конференции по нефти и газу, сказал, что члены нефтекартеля в январе выполнили обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов, и запасы нефти продолжат снижаться в этом году.

Мнение генсека ОПЕК разделили аналитики банка Goldman Sachs. По их прогнозу, мировые запасы нефти продолжат снижаться благодаря сокращению добычи и хорошему росту спроса.

В то же время рост буровой активности и добычи сланцевой нефти в США продолжают довлеть над котировками.

Так, в Goldman отметили, что рост буровой активности в США превзошёл их ожидания, которые и так были выше средних прогнозов.

Сейчас в фокусе инвесторов – статистика Управления энергетической информации (EIA) о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которая выйдет в четверг. Вероятно, именно она будет определять дальнейшую динамику цен на этой неделе, считают они.