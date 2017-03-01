Нефть стабилизировалась на фоне неубедительной энергетической риторики Трампа

Цены на нефть стабилизировались утром в среду, так как президент США Дональд Трамп в своём выступлении в Конгрессе не представил конкретных планов увеличения добычи сырья в стране.

К 9.40 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,02 процента до $56,52 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,97, на 0,07 процента выше предыдущего закрытия.

Игроки нефтяного рынка ждали конкретики относительно энергетической политики США, но Трамп ограничился абстрактными рассуждениями.

Укрепление доллара, индекс которого вырос на 0,4 процента до 101,54 на азиатских торгах, также сыграло против нефти.

На стороне нефти – сокращение добычи членами ОПЕК и не входящими в нефтекартель государствами, включая Россию, ранее договорившимися снизить производство примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

В то же время рост запасов и добычи нефти в США продолжает подрывать усилия ОПЕК и довлеть над котировками.

Запасы нефти в США увеличились на 2,5 миллиона баррелей до 518 миллионов за неделю, завершившуюся 24 февраля, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,1 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Аналогичная статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет в 18.30 МСК.

"Что касается цен на нефть, то они должны пойти вверх в ходе лондонской (торговой) сессии, потому что отсутствие новостей – уже хорошие новости. Если бы Трамп объявил об отмене некоторых регулятивных норм в области охраны окружающей среды ради наращивания добычи нефти, это могло бы повлиять на WTI", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

"Сейчас все внимание приковано к выходу статистики EIA".