Цены на нефть вышли в плюс после сообщений о возможном продлении пакта ОПЕК

Цены на нефть выросли на торгах в четверг, после того как источники в ОПЕК сообщили о возможном продлении пакта о сокращении добычи.

К 17.29 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,56 процента до $56,06 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,48, на 0,7 процента выше предыдущего закрытия.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, рассчитано на полгода.

Но, по словам источников в нефтекартеле, ОПЕК может продлить действие соглашения о сокращении добычи с не входящими в клуб государствами или даже усилить снижение производства с июля, если мировые запасы нефти не опустятся до целевого уровня.

Несмотря на то что большинство производителей, по-видимому, придерживаются пакта, его влияние на уровень мировых запасов нефти, которые близки к рекордным, неясно.

Сохраняющийся рост запасов и добычи сланцевой нефти в США продолжает довлеть над котировками.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 9,53 миллиона баррелей до 518,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Общая добыча нефти в США увеличилась на 6,5 процента с середины 2016 года до 8,98 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу EIA, добыча сланцевой нефти в США в марте увеличится до 4,87 миллиона баррелей в сутки.

По словам аналитиков, рынок мечется между сокращением добычи ОПЕК и ростом производства нефти в США. Такое "перетягивание каната" между ОПЕК и США привело к тому, что цены на нефть торгуются в узком коридоре с начала года.

"Мировой рынок нефти занял выжидательную позицию, поэтому цены (на нефть) торгуются в диапазоне $50-$55 за баррель с середины декабря", – сказал Гэвин Вендт из MineLife.