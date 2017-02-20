Нефть развернулась к росту благодаря сокращению добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов в понедельник благодаря сокращению добычи ОПЕК и несмотря на рост буровой активности в США и рекордно высокий уровень запасов сырья.

К 9.27 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,32 процента до $55,99 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,55, на 0,28 процента выше предыдущего закрытия.

Чистые длинные позиции по контрактам WTI выросли за неделю, завершившуюся 14 февраля, до очередного рекордно высокого значения.

По мнению аналитиков, рост длинных позиций делает рынок уязвимым, увеличивая риски понижательной динамики.

"Судя по всему, добиться стабильности цен (на нефть) выше $55 за баррель и роста до $60 за баррель будет очень тяжело", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

"Дело в том, что 90-процентное соблюдение ОПЕК пакта о снижении производства балансируется непрекращающимся ростом добычи сланцевой нефти в США", – добавил он.

Число буровых установок в США выросло пятую неделю подряд, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Поддержал американских бурильщиков рост цен на нефть, которые торгуются выше $50 за баррель с конца ноября.

Но если рост буровой активности и добычи нефти в США продолжает довлеть над котировками, то сокращение производства ОПЕК помогает толкать цены вверх.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в январе выполнила обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, рассчитано на полгода.

Однако, по словам источников в нефтекартеле, ОПЕК может продлить действие соглашения или усилить снижение производства с июля, если мировые запасы нефти не опустятся до целевого уровня.