Нефть дорожает благодаря сокращению добычи ОПЕК, но ее рост в США сдерживает ралли

Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов в понедельник благодаря сокращению добычи ОПЕК и не входящих в картель государств, но дальнейший рост сдержало увеличение производства сырья в США.

К 9.16 на нефть сорта Brent поднялись на 0,80 процента до $56,44 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,34, на 0,65 процента выше предыдущего закрытия.

На стороне нефти по-прежнему сокращение добычи ОПЕК и не входящими в нефтекартель государствами, включая Россию, договорившимися о снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в среднем выполнила обязательства в рамках пакта на рекордные 90 процентов в январе.

Эта цифра может вырасти в следующие месяцы, учитывая, что Ирак и ОАЭ, ранее не спешившие сокращать добычу, пообещали ускорить снижение производства сырья.

В то же время продолжающийся рост запасов и добычи нефти в США продолжают довлеть над котировками.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 17 февраля, на 564.000 баррелей до 518,7 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,5 миллиона баррелей, показали в четверг данные Управления энергетической информации (EIA).

"Это самый незначительный рост за последние пару месяцев. Если тенденция к сокращению импорта и небольшому росту запасов сохранится в течение следующих недель, можно будет предположить, что возглавляемое ОПЕК снижение производства начинает действовать", – сказали аналитики банка ANZ.