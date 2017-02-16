Нефть стабильна, рынок мечется между сокращением добычи ОПЕК и ростом запасов в США

Цены на нефть малоподвижны в ходе утренних торгов в четверг – если сокращение добычи ОПЕК поддерживает котировки, то рекордный рост запасов в США сдерживает ралли.

К 9.33 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,04 процента до $55,77 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,08, на 0,06 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 10 февраля, на 9,53 миллиона баррелей до 518,1 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Запасы бензина выросли на 2,85 миллиона баррелей до 259,1 миллиона баррелей, следует из статистики EIA.

Общая добыча нефти в США увеличилась на 6,5 процента с середины 2016 года до 8,98 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу EIA, добыча сланцевой нефти в США в марте увеличится до 4,87 миллиона баррелей в сутки.

Рост запасов и добычи сланцевой нефти в США подрывает усилия ОПЕК и не входящих в картель государств, включая Россию, ранее договорившихся о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

По расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), ОПЕК в январе выполнила обязательства в рамках глобального пакта больше чем на 90 процентов.

По мнению аналитиков, отсутствие чётких сигналов на рынке и "перетягивание каната" между ОПЕК и США привели к тому, что цены на нефть торгуются в узком коридоре.