Нефть развернулась в минус из-за сомнений в приверженности добытчиков пакту ОПЕК

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов в среду, растеряв часть набранных по итогам предыдущей сессии позиций, из-за сомнений в том, что производители сохранят приверженность пакту о сокращении добычи.

К 9.40 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,46 процента до $55,71 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,88, на 0,6 процента ниже предыдущего закрытия.

ОПЕК и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Поставки из одиннадцати стран клуба, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, снизились до 29,888 миллиона баррелей в сутки в январе, показали данные сторонних источников, на которые опирается ОПЕК.

По расчётам аналитиков BMI Research, которые взяли за основу следование пакту странами ОПЕК на уровне 92,8 процента, добыча нефти снизилась на 1,08 миллиона баррелей в сутки.

В то же время 40-процентное соблюдение соглашения Ираком – вторым по величине производителем ОПЕК – "может внести разлад в группу", добавили в BMI, так как остальные члены нефтекартеля будут вынуждены снижать производство сверх оговоренного в рамках соглашения объёма, чтобы достичь целевого уровня (сокращения добычи) в первой половине 2017 года.

Некоторые трейдеры отмечают, что грядущий ремонт на нефтяных месторождениях Ближнего Востока может помочь ОПЕК в выполнении пакта.

При этом рост запасов и добычи нефти в США продолжает довлеть над котировками и препятствует снижению избытка предложения на рынках.

Запасы нефти в США увеличились на 9,9 миллиона баррелей до 513,5 миллиона за неделю, завершившуюся 10 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 3,5 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Запасы бензина выросли на 717.000 баррелей, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 752.000 баррелей.

Аналогичная статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет в 18.30 МСК.

Общая добыча нефти в США увеличилась на 6,5 процента с середины 2016 года до 8,98 миллиона баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с апреля прошлого года.

По прогнозу EIA, добыча сланцевой нефти в США в марте увеличится до 4,87 миллиона баррелей в сутки – максимального значения за пять месяцев.