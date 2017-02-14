Цены на нефть стабилизировались, рост добычи в США давит на котировки

Цены на нефть стабилизировались во вторник на фоне возглавляемых ОПЕК усилий, направленных на сокращение добычи, однако рост производства в США продолжил оказывать давление на котировки.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили 0,07 процента до $55,63 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,97, на 0,08 процента выше предыдущего закрытия.

На предыдущей сессии цены снизились на 2 процента.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и другие производители, включая Россию, договорились снизить добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2017 года, пытаясь бороться с глобальным перенасыщением рынка.

Однако эти усилия частично нивелирует рост добычи в США, где усиление буровой активности, особенно со стороны производителей сланцевой нефти, толкнуло общую добычу в стране к отметке в 8,98 миллиона баррелей в сутки. С середины 2016 года производство в США выросло на 6,5 процента, достигнув максимального с апреля прошлого года уровня.

По словам трейдеров, несмотря на то, что ОПЕК в январе выполнила условия нефтяного пакта примерно на 90 процентов, производителям придется ускорить сокращение добычи в ближайшие месяцы, чтобы достигнуть среднего целевого уровня суточного снижения производства, согласованного на первую половину года.

Голландский банк ABN сообщил, что ухудшил свой прогноз средней цены на нефть Brent в первой половине 2017 года "с $55 за баррель до $50 за баррель, не исключая возможного временного снижения к $45 за баррель".