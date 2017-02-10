Нефть стабильна благодаря рекордному импорту в Китае, сокращению добычи ОПЕК

Цены на нефть стабильны в ходе утренних торгов в пятницу благодаря рекордному импорту сырья в Китае и сокращению добычи ОПЕК.

К 9.37 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,23 процента до $55,76 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,13, на 0,25 процента выше предыдущего закрытия.

По словам трейдеров, рекордный импорт нефти в Китае поддержал нефтяные котировки в пятницу.

Китай в январе нарастил импорт нефти на 27,5 процента в годовом выражении до 34,03 миллиона тонн (8,01 миллиона баррелей в сутки). Это третий рекордный показатель, который тем не менее уступает уровню декабря, когда закупки нефти Китаем составили 8,57 миллиона баррелей в сутки.

Ранее аналитики BMI Research прогнозировали ослабление спроса на нефть в Китае в первой половине 2017 года.

По их словам, нефтеперерабатывающие мощности в Китае сократятся примерно на 6 процентов (около 900.000 баррелей в сутки) в первой половине 2017 года в связи с сезоном ремонта на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и снижением квот на импорт для независимых частных НПЗ – так называемых самоваров.

Сокращение добычи ОПЕК и не входящими в картель государствами также на стороне нефти.

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее договорились о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

На сегодня сокращение добычи всеми договорившимися странами составляет как минимум 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Изначально участники рынка сомневались в том, что все производители будут добросовестно придерживаться условий пакта.

Но, как показали расчеты Reuters, добыча нефти ОПЕК в январе сократилась более чем на 1 миллион баррелей, в основном за счёт лидера картеля Саудовской Аравии. Россия в январе снизила добычу до 11,11 миллиона баррелей в сутки с 11,21 миллиона баррелей в сутки в декабре 2016 года.

Таким образом добытчики в январе выполнили соглашение на 80-90 процентов. Очередная статистика ОПЕК выйдет на следующей неделе.

В то же время продолжающийся рост запасов в США продолжает довлеть над котировками, в результате чего фьючерсы на оба эталона снизились примерно на 4-5 процента с начала января, когда глобальный пакт о сокращении добычи вступил в силу.

Отсутствие чётких сигналов на рынке также играет против нефти, из-за чего она продолжает торговаться в узком коридоре.