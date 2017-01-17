Нефть дешевеет после отказа саудитов продлевать сделку по добыче

Цены на нефть показывают отрицательную динамику в ходе утренних торгов во вторник на фоне планов Саудовской Аравии отказаться от продления сделки по сокращению добычи.

К 9.20 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,52 процента до $55,57 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $52,30, на 0,13 процента ниже предыдущего закрытия.

По словам трейдеров, пока на стороне нефти твердая решимость лидера ОПЕК Саудовской Аравии придерживаться условий глобального нефтяного пакта.

Члены Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) в начале декабря договорились снизить производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 32,5 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

К соглашению, официально вступившему в силу 1 января, присоединились и крупные добытчики вне клуба, включая Россию.

Тем не менее трейдеры по-прежнему сомневаются в готовности ОПЕК и России в полной мере следовать соглашению о сокращении добычи.

Более того, аналитики считают, что решение поддержать цены на нефть за счет снижения производства может ударить по спросу на сырье.

"Всякий раз, когда цены на нефть будут расти на $10 за баррель, спрос на сырье будет сокращаться на 10 базисных пунктов. Консенсус-прогноз предполагает рост спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2017 году (против 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2016 году), но мы видим риски понижательной динамики, так как рост спроса в Китае и Индии становится умеренным", – считают аналитики AB Bernstein.