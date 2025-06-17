Цены на нефть эталонных марок утром во вторник повышаются после снижения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures повышается на $0,59 до $73,82 за баррель. В понедельник эти контракты подешевели на $1 до $73,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,55 до $72,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $1,21 до $71,77 за баррель.